Nathalee Aranda: "No solo se gana con una medalla, sino mejorando la marca"

A pesar de todos los obstáculos, siempre asiste puntual a sus entrenamientos.

¿La razón? Quiere ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Y un año después, el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Lo mío es llegar a ser una campeona olímpica, como lo fue Irving Saladino", dijo a Efe la joven de 23 años de su célebre primo.

"Siempre conversamos, está pendiente de mis entrenamientos, de cómo me siento. Siempre nos mantenemos en comunicación", dijo.

En Lima será su debut en unos Juegos Panamericanos.

"Me estoy preparando física y mentalmente para esta competencia. Si no se logra la medalla, que es mi objetivo primordial, la ida es mejorar mi marca personal. No solo se gana colgándose una medalla, sino mejorando la marca personal", expresó.

"Físicamente me siento bien en mi preparación", dijo aunque los planes no se han cumplido como inicialmente se proyectaron.

"Estuve en el Reino Unido. Entrenamos de cara a estos juegos, luego competimos bajo techo, buscando mejorar la técnica pero, por motivo ajeno a mi tuvimos que regresar a antes de tiempo", dijo.

No obstante, a estos Juegos Panamericanos llegará con dos oros obtenidos en sendas pruebas celebradas este año.

Compitió en el Athletics Direct Midland Open Meeting, una competencia bajo techo e Inglaterra, donde saltó 6 metros y 28 centímetros. Y también en el torneo Centroamericano de Atletismo, donde registró 6,39.

Desde abril pasado se está entrenando en Panamá aunque con serias limitaciones de infraestructura, pero satisfecha con el apoyo del entrenador Florencio Aguilar, el mismo que encaminó a Saladino a la medalla de oro olímpica en Pekín 2008.

Ahora el calor en el Caribe panameño se torna uno de los más difíciles obstáculos, además de los escasos e instrumentos para los entrenamientos.

"La arena no es ni de cerca la que debe ser. La tabla, la pista... Pero, bueno, seguimos entrenando", expresó la ganadora del oro en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, donde logró una marca de 6,46, y en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, con igual registro.

Los resultados confirman que tuvo razón al aceptar los consejos que la llevaron a adoptar el salto de longitud y dejar atrás la velocidad.

"Comencé haciendo velocidad en cien metros. Al final me enamoró el salto (...) Al principio no me gustaba mucho por la arena en el cuerpo, entre otras cosas, pero al final me quedó gustando y sigo aquí", expresó.

Y mientras salta, y prepara saltos, sus sueños también, de aquí a allá.

"Algunos compañeros ven en mí el enfoque, que a pesar de cualquier cosa, me enfoco en lo que quiero y lo que estoy buscando, a pesar de las adversidades, yo sigo adelante", puntualizó.

