Gladys Tejeda le da primer oro a Perú en Panamericanos-2019 al ganar el maratón

La estrella local de 33 años, que había ganado el oro en Toronto-2015 y fue despojada del título por dopaje, se tomó ante su público una soñada revancha y se subió a lo más alto del podio, con un tiempo oficial de 2 horas 30 minutos 55 segundos.

"Fue una revancha, porque en aquella ocasión fue injusto: estaba muy preparada y se perdió la medalla por una negligencia", afirmó exultante la peruana en zona mixta tras la victoria frente a sus compatriotas.

Tejeda, 'la gacela' de Junín, bajó en casi cinco minutos el récord vigente del maratón femenino (2H35:40), establecido por la brasileña Adriana Aparecida da Silva en Toronto-2015.

"Obviamente esta vez me tocó en casa. Simplemente decirle a la gente que esta medalla de oro es para ellos, porque han sido el punto principal para mantenerme en ritmo y adelante y no tener miedo a las demás competidoras en la carrera", agregó Tejeda.

La medalla de plata fue para la estadounidense Bethany Sachtleben y el bronce para la colombiana Angie Orjuela.

"La estrategia era tener una ventaja desde el inicio y así fue. La baja de (su compatriota Inés) Melcior afectó porque estuve muy sola, pero acompañada por toda mi gente, todo el Perú, y eso es más importante", dijo Tejeda.

Por su lado, la colombiana Angie Orjuela se mostró contenta por subirse al podio, aunque dijo que "quería una medalla más alto, pero me tocó la de bronce y me voy más que satisfecha".

"Siempre queremos ganar, hicimos una preparación muy fuerte, sabia que venían rivales de niveles muy fuertes", añadió Orjuela que durante la prueba "en algún momento pensé que no lo iba a lograr (ganar una medalla), que iba a ser quinta o sexta, pero afortunamente me sentí con buenas condiciones al final y me colgué la medalla de bronce".

Maratón femenino:

Gladys Tejeda (PER) - oro

Bethany Schtleben (USA) - plata

Angie Orjuela (COL) - bronce