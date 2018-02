Una marca de cerveza al rescate del equipo jamaicano de bobsleigh

La compañía Red Stripe, que fabrica una cerveza jamaicana, propuso vía Twitter de ofrecer un 'bob' justo después de la marcha el miércoles de la entrenadora del equipo, la alemana Sandra Kiriasis, por razones aún no aclaradas.

No bobsled, no problem. If you need a new ride @Jambobsled, put it on @RedStripe’s tab. DM us and we’ll be in touch 👌🍻