JUEGOS OLÍMPICOS México-Francia, dos potencias se desafían en el grupo A en el fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio

Por AFP



México y Francia, dos potencias del fútbol mundial que se han colgado la medalla de oro olímpica en el pasado, se desafían el jueves en la capital japonesa, en un choque vibrante con algunos duelos individuales especiales que le ponen pimienta, en el marco de la primera fecha del grupo A del torneo masculino de Tokio-2020.

El otro encuentro de la llave lo protagonizarán el anfitrión Japón con Sudáfrica, elenco que ha tenido dos jugadores positivos de covid-19 en los últimos días y parece estar más disminuido de cara a los cruces de todos contra todos.

El torneo cuanta con cuatro grupos con cuatro selecciones. Los dos primeros avanzan a cuartos de final para luego disputar las semifinales y la gran final el 7 de agosto en Yokohama, donde tanto mexicanos como franceses pretenden decir presente y saben que cuentan con las herramientas suficientes para lograrlo.

Pero también conocen que un arranque con el pie derecho libera y ayuda a caminar hacia la final sin tambalear. Por eso, el seleccionador del Tri, Jaime Lozano, prefiere sacarle presión a sus muchachos y descolgarse el cartelito de favorito, para recibir lo mejor de su once, y pasarle todo el peso a los equipos de enfrente.

“Favoritos no somos. Por la localía, Japón es uno. Por jugadores que estuvieron en la Eurocopa, España es uno, y después los de siempre, Brasil, Alemania, Francia. No creo que nos tomen como favoritos en estos Juegos Olímpicos”, dijo ‘Jimmy’ en conferencia de prensa en Hiroshima, donde instaló de entrada su concentración en tierra japonesa.

- Memo-Gignac, a ti te conozco -

En el Francia y México, ganadores del oro en Los Ángeles-1984 y Londres-2012, además habrá un duelo de ‘viejos conocidos’ de Liga MX y, antes, de la Ligue 1 gala entre el portero del América Guillermo ‘Memo’ Ochoa y el goleador francés de los Tigres André Pierre Gignac. Ambos tienen 35 años, muchos partidos en la espalda en varias Ligas y unos cuantos entre sí que no se olvidan.

"He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1 –cuando Memo atajaba en el Ajaccio--. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones", dijo Gignac con una sonrisa y poniéndole picante al cruce.

Otro de los hombres que tendrán el foco de la afición del Tri Olímpico es el volante ofensivo de 28 años Florian Thauvin, campeón mundial junto a Pogba, Mbappé y compañía, tras su fichaje por los Tigres, donde compartirá vestuario con Gignac. Tokio-2020 será la previa de futuros cruces que tendrá el volante galo con los chicos mexicanos en la Liga azteca de primera división.

Por la segunda fecha de la llave, el domingo, México se medirá con el local Japón en Saitama, mientras que los Blues jugarán con Sudáfrica, en la misma sede pero a primera hora.