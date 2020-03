Comité Olímpico Español (COE) preocupado por condiciones de sus atletas

Blanco mantuvo este martes una reunión por videoconferencia con todos los presidentes de las Federaciones Olímpicas, ante la crisis sanitaria generada en España por la crisis del COVID-19, que ha causado cerca de 500 muertos, y que llevó al gobierno nacional a decretar el estado de alarma."Como consecuencia de dicha medida se han anulado diversos torneos clasificatorios para los Juegos de Tokio y además nuestros deportistas no pueden entrenar y preparar adecuadamente dichos Juegos", se puede leer en un comunicado difundido por el COE.Sobre la celebración de la cita olímpica "la decisión la tiene que tomar el Comité Olímpico Internacional en función de los informes de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Organizador", señaló Blanco."Para nosotros lo más importante es que nuestros deportistas no pueden entrenar y, de celebrarse los Juegos, irían en desigualdad de condiciones", estimó el dirigente deportivo español, quien abogó por unos Juegos seguros."Los Juegos son salud, pero lo más importante es seguridad. Seguridad de que nuestros deportistas tengan las mismas condiciones que el resto".Este martes, a poco más de cuatro meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, el Comité Olímpico Internacional (COI) se mostró "plenamente comprometido" con la cita olímpica, y estimó que "no es necesario tomar decisiones drásticas en este momento" sobre una eventual suspensión.Y para responder a las preocupaciones de las federaciones internacionales sobre las numerosas pruebas de clasificación olímpica que han sido aplazadas, el COI les citó en otra reunión telefónica este martes.Solo el "57%" de los cerca de 11.000 deportistas que deben participar en los Juegos ya están clasificados, señaló la instancia.Para el 43% restante, el COI trabajará con las federaciones internacionales para aportar "las modificaciones prácticas necesarias a sus respectivos sistemas de clasificación".