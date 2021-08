Panameños en Tokio Atheyna Bylon seguirá en el ciclo olímpico rumbo a París 2024

La destacada boxeadora Atheyna Bylon llegó Panamá la mañana de este miércoles 4 de agosto tras su participación en el boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La panameña, que ilusionó a la afición con la posibilidad de alcanzar una medalla, se despidió de la competencia olímpica con un triunfo en la ronda preliminar ante la australiana Caitlin Parker y una derrota en octavos de final ante la británica Lauren Price.

"Me siento bien, pude llegar más alto. No era lo que yo como atleta esperaba, quería darle una medalla a Panamá, pero me siento bien de que hice historia, pude ganar un combate, llegar a octavos. No cualquier atleta llega y gracias a Dios y al apoyo que he tenido, he podido llegar", señaló.

Atheyna ahora se enfoca en seguir en el ciclo olímpico de cara a los juegos de París 2024.

"Seguir, este es un ciclo olímpico más corto, tres años. En septiembre tengo una competencia y en noviembre un mundial. A seguir, ahora están evaluando el ranking, así que ha sumar puntos, buscar el ranking y seguir metiéndome", señaló.

Manifestó que tiene el apoyo de la Policía Nacional al cien por ciento y de Pandeportes "espero que sí".

"Ellos siempre me han apoyado y espero que en esta no sea la excepción", puntualizó.