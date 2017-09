Trump dice que protesta de jugadores de NFL "no tiene nada que ver con raza"

"La cuestión de arrodillarse (cuando suena el himno) no tiene nada que ver con la raza. ¡Se trata del respeto a nuestro País, la Bandera y el Himno Nacional. La NFL debe respetar eso!", subrayó Trump en su cuenta de Twitter.

The issue of kneeling has nothing to do with race. It is about respect for our Country, Flag and National Anthem. NFL must respect this!