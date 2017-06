Los Raiders se "bajaron del bus" con Derek Carr

El nuevo contrato para Carr es por cinco temporadas y 125 millones de dólares. Fuentes de la liga confirmaron a Adam Schefter de ESPN el monto total del pacto.

El promedio anual de 25 millones de dólares es el más alto en la historia de la NFL en términos de dinero nuevo, de acuerdo a Dan Graziano de ESPN, superando los 24.6 millones de dólares que percibe Andrew Luck con los Indianapolis Colts.

El acuerdo fue reportado en primera instancia por NFL Network.

Carr confirmó el acuerdo vía redes sociales.

Now it's done 😂! From the jump I've wanted to be a Raider 4 life. One step closer to that! Blessed!!! Business done! Let's just play now!!!