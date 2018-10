Jugadores de la NFL y LeBron James alaban nueva marca de Drew Brees

Tras superar la marca de Peyton (71.940 yardas) la pasada noche con pase de 62 al receptor novato Tre'Quan Smith en el segundo cuarto del partido que los Saints ganaron por paliza de 43-19, las reacciones en el mundo de la NFL e inclusive de deportistas estrellas como el alero LeBron James, de Los Ángeles Lakers, no se hicieron esperar.

Todos alabaron a través de las redes sociales el nuevo logró histórico de Brees, de 39 años, 18 temporadas como profesional, que tuvo como escenario el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans.

El primero en felicitar a Brees fue el propio Manning, quien dejó grabado un mensaje que fue proyectado a través de la pantalla de vídeo del estadio y en el que dijo sentirse "feliz" que hubiese batido su marca y lo felicitaba de corazón.

Otro mariscal de campo legendario, Brett Favre, miembro del Salón de la Fama felicitó a Brees y dijo sentirse orgulloso de que hubiese podido jugar con él y que ahora tuviese la nueva marca.

Como lo hizo Dan Marino dijo que la manera como Brees logró la marca con un pase de "touchdown" fue algo especial que merecía las felicitaciones.

Al igual que Jim Kelly, otro pasador histórico, que alabó no sólo la clase profesional de Brees sino también su valor como persona.

"Felicitaciones a uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos de nuestra época. Él es una mejor persona, entonces la combinación es algo excepcional", subrayó Kelly. " Jóvenes, tomen nota. Sé como un Drew Brees. Felicidades 9".

Otro mariscal de campo histórico, Troy Aikman, destacó la manera profesional que siempre guió a Brees a la hora de conseguir sus mejores marcas.

"Felicitaciones Drew! Ganó cada yarda y lo hizo de la manera correcta por las razones correctas", destacó Aikman. "Todos nos sentimos muy orgullosos de ti".

Por su parte, Kurt Warner, que compitió con Brees celebró la manera como el mariscal de campo de los Saints había conseguido la nueva marca.

"¡Solo es así como Brees rompe el récord de yardas de todos los tiempos! Felicidades a uno de los mejores deportistas!!! Me alegro de haber estado cerca para presenciar su grandeza!, destacó Warner a través de las redes sociales.

Drew... you have inspired me. Grateful for you for doing it for the "Short Guys." @DrewBrees