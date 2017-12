Harbaugh critica cambio de horario de partidos de NFL

Relacionados No habrá partido del Domingo por la Noche durante la Semana 17 de la NFL

"Creo que la NFL no nos hizo ningún favor al retrasarlo", comentó el martes. "Pero no les importamos para nada. Así que debemos hacernos cargo nosotros mismos. Tenemos que resolver este negocio por nuestra cuenta. Eso va para el equipo, nuestros jugadores y la ciudad. Vamos a ganar el partido".

La liga movió cinco juegos del mediodía a las 3:25 porque tienen implicaciones de playoffs. En el caso de la Conferencia Americana, los compromisos de los Ravens, Tennesee Titans y Buffalo Bills se empalmaron porque buscan el boleto a la Ronda de Comodines. Todo esto se debe a que Los Angeles Chargers iniciarán su duelo a esa hora y es por ello que los modificaron.

Ahora, el temor es que baje el número de aficionados en el estadio por los planes de Año Nuevo. Los Ravens ya han encarado problemas con este tema. El presidente del equipo envió una carta a los poseedores de pases anuales con la esperanza que vuelvan a los juegos.

"No sé cuáles sean las consideraciones en las oficinas de la liga y porque hacen lo que hacen", dijo Harbaugh. "Realmente no me importa, lo único que me interesa es que nuestros aficionados estén bien con ello y que lo aprueben. Espero que vengan. Las personas que tienen algún plan, espero que le pasen sus boletos a alguien más que sí pueda venir. Espero que el estadio esté lleno y escandaloso".

Los Ravens (9-6) pueden asegurar su primera visita a playoffs desde 2014 si vencen a los Bengals (6-9) el domingo. También pueden clasificar si pierden y tanto Bills como Titans no se imponen.

"Requerirá el cien por ciento de nuestro esfuerzo y todo lo que hay dentro de nosotros para ganar este partido", continuó Harbaugh. "Eso es para lo que nos estamos preparando. Sin duda nos gustaría contar con los aficionados ayudándonos".

Texto: Jamison Hensley (ESPN)