"Muchas veces uno quiere dejar las cosas porque uno se cansa como atleta, uno se cansa como persona de lo que uno hace. Pero al final el amor, la pasión que yo tengo por la natación, y, más que todo, la pasión que yo tengo por representar a mi país me lleva a superarme y a motivarme mucho más", dice Crespo en una entrevista con Efe en Barranquilla.

Asimismo, resalta que quiere dedicarse al mercadeo y trabajar en ello, que fue lo que estudió, y ayudar al deporte panameño a crecer.

"Si se me da la oportunidad bienvenido sea, pero sí deseo ayudar al deporte de una u otra forma poder dar mi granito de arena, ya de una forma diferente, no como atleta. Tengo varias ideas y espero poder desarrollarlas por el camino", señala Crespo, que cuando era pequeño no sabía nadar, le tenía miedo al agua y era alérgico al cloro.

Recuerda que fue fundamental para iniciar su vida en la natación pasar a una escuela que tenía una piscina y que a los ocho años lo invitaron a pertenecer a un club de natación porque "era muy hiperactivo".

"Me fue gustando poco a poco, a los 6 meses pude aprender los cuatro estilos muy bien y me enamoré de este deporte. Yo practicaba otros deportes y en sexto grado, antes de seguir con el primer año de la colegiatura, ahí fue donde me decidí entre el fútbol y la natación", asevera Crespo.