Campeona olímpica Missy Franklin se retira de la natación

"Esta es probablemente la carta más difícil de escribir", señaló en su perfil de la red social Twitter, refiriéndose a la carta abierta que envió a la cadena ESPN. "Hoy, anuncio mi retiro de la competencia".

This was perhaps the hardest letter I’ve ever had to write. There are so many words to say and I thank you all for letting me share them with you, and for your continued support. Today, I announce my retirement from competitive swimming. https://t.co/P3wLMnOWck