Por Víctor Sánchez



Rafa Nadal luego de consagrarse campeón de Roland Garros. El tenista relata el procedimiento de su lesión, tratamiento y También da muestras de lo que será su futuro luego de ganar su 14 Roland Garros.

El tenista hace mención sobre su vivencia al participar en este Roland Garros.

"Creo que a nivel tenístico tiene un valor fundamental, porque se ha conseguido ganar a gente muy buena. Y a nivel mental también, porque al final la satisfacción personal siempre la valoro un poco más que lo otro". "Después de vivir lo que viví, en Indian Wells con la costilla rota, después de Roma, cuando tras un set y un poco más, me quedé cojo. Y teniendo muchos días en los que no pude entrenar, sabía que el partido iba a poder jugarlos, porque con el pie dormido se puede jugar, pero lo difícil era tener la capacidad de poner todo esto a un lado y centrarme en el tenis para competir al nivel que lo hice. Eso quiere decir que mentalmente estuve totalmente preparado para asumir el reto".

El español recalca que sus 14 títulos de Roland Garros no serán imposibles de superar.

"Parece imposible. Muy difícil. Sé de la dificultad que tiene eso y de todas las circunstancias que se tienen que dar para que ocurra. Pero al final sí lo he hecho yo, supongo que se podrá repetir. No voy a ser yo un superelegido. Es evidente que se tienen que dar muchas circunstancias, que en mi caso se han dado. Pero bueno, será difícil".

Nadal se plantea como una total locura ganar los cuatro Grand Slams en un año.

"Nunca había ganado Australia y Roland Garros el mismo año. Sí, es una locura, más, así como estamos y aún estando perfectos, me parece una locura. Porque es algo que no lo ha hecho nadie desde Rod Laver (en 1969). El que estuvo más cerca fue Novak el año pasado. Considero que es una locura pensarlo. Ni me lo planteo y ya más que ganar, firmaría poder jugar los cuatro”.

¿Su estado actual luego del torneo?

"Físicamente, la verdad que estoy muy bien. Estuve muy bien las dos semanas. A veces, cuando juegas partidos largos, tienes agujetas. Pero, sorprendentemente, por el prácticamente nulo entrenamiento que he tenido previo a este torneo, he jugado partidos de más de cuatro horas contra Felix (Auger-Aliassime) contra Novak (Djokovic). Con Zverev llevaba tres horas jugando... Pero a la mañana siguiente, a nivel corporal me levantaba bien. Físicamente, y para estas alturas de mi carrera y con la edad que tengo, sorpresivamente no tenía muchas agujetas, estaba bien. Esta última no ha sido una noche normal, porque me dolía el pie. Pasa cuando se me despierta y después de dos semanas y media tomando muchísimos antiinflamatorios y analgésicos prácticamente cada seis horas, porque no quedaba otra opción. He dejado de tomar porque no puedo seguir".

¿La vivencia de como logro jugar con el pie sin sensibilidad?

"Hay que tener una cosa clara, me hacen un bloqueo a distancia de los nervios sensitivos, porque si te duermen el motor no puedes mover el pie. A mí, me lo han hecho después de alguna operación para evitar el dolor y no lo puedes mover. Es imposible. Se queda sin control alguno. A mí me duele el nervio sensitivo. No es matemático tampoco. Al final hay días en los que se te duerme un poco más hacia abajo. Por ejemplo, en la final se me durmieron los dedos también, la sensación era peor. Pero al menos con el tobillo tienes el control. Menos, pero de alguna manera lo sigues controlando lo necesario para poder competir. Tienes el control del pie, lo único que pasa es que no tienes ninguna sensibilidad y hay un poco más de riesgo a la hora de doblarte el tobillo. Pero, vamos, que me da igual no tener sensibilidad, para mí es La Habana, porque paso de ir cojo, a jugar sin dolor. Desgraciadamente, no se puede alargar en el tiempo esto. Al menos, al final fui capaz de ganar el torneo porque pude moverme y correr, cosa que en Roma y hasta en Madrid, pues fue más complicado" .

¿En cuanto al tratamiento al que se va a someter esta semana el español se encuentra optimista?

"Vamos a ver qué pasa. El objetivo es claro, es hacer una radiofrecuencia pulsátil en el nervio para intentar conseguir la sensación que tengo cuando juego con el pie dormido, y mantenerla de una manera permanente. Y si funciona, se va a quitar un poco la sensibilidad de lo que es la parte sensitiva de encima del pie. Con los bloqueos a distancia, se ha demostrado que puedo jugar, con lo cual, si se consigue que este tratamiento funcione y dejarme el nervio tocado y que me quite esa sensación de dolor de manera permanente, pues no se solucionará el problema, pero sí se podría seguir jugando, que es el objetivo ahora mismo. Vamos a ver qué sucede. Yo acostumbro a ir paso a paso y al final hago las cosas pensando que van a ir bien".

¿La vida después del tenis?

"Me imagino igual que la he vivido durante bastante vez en mi carrera, que he tenido que estar meses fuera de la competición por el tema de las lesiones. Yo siempre he sido feliz fuera el tenis. No es algo que me quite el sueño ni que me produzca ningún miedo. Yo tengo y siempre he tenido muchas cosas que me hacen feliz, más allá del tenis. A nivel físico, lo que tengo, lo tengo. Creo en cuanto al pie me podrán quitar el dolor de una manera bastante definitiva. Lo que pasa es que, para quitarme el dolor, me tengo que someter una operación que consiste en fijarme el pie, y si lo hago, no podré seguir jugando".

¿Las especulaciones sobre su futuro?

"Uf, yo no entro en ese charco nunca. Al final, igual que también se me ha alabado muchísimo, también entiendo que aparezcan dudas sobre muchas cosas y las acepto porque yo también las siento. Si te soy sincero, no lo leo todo y menos cuando estoy en los torneos aislado, porque yo debo hacer mi camino. A final es lógico, porque vivimos en el mundo de la inmediatez y del momento, y todo pasa muy rápido. Es evidente que estos últimos meses, he estado con una costilla rota y luego llegué con una preparación nula a Madrid y Roma, y además ha coincidido todo con que Carlos (Alcaraz) ha ganado en Miami, Barcelona y Madrid, y al final es una cara nueva que aporta mucho positivismo; de alguna manera, entiendo que había que hacer esta promoción, pero yo hago mi camino. Tengo una cierta edad y tampoco me preocupan mucho las cosas que pasan por ahí, y yo como mero espectador no puedo estar más contento de tener a alguien como Carlos en nuestro país; si luego se considera que por el hecho de que por ensalzar tanto una cosa se hace de menos a la otra… Si lo dices, por eso, no te lo sé cuantificar y tampoco soy una persona de plantearme todas estas cosas".