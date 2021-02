La legendaria carrera de Tiger en peligro por su grave accidente de auto

El golfista estadounidense, de 45 años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las múltiples lesiones que sufrió en la pierna derecha cuando, manejando solo, volcó su vehículo todoterreno en una carretera cercana a Los Ángeles (California).

El golfista sufrió fracturas expuestas en la parte superior e inferior de la tibia y el peroné y lesiones adicionales en los huesos del pie y el tobillo, según un comunicado médico difundido por la fundación de Tiger.

El accidente podría poner el punto y final a una memorable carrera en la que Woods ha conseguido 15 títulos de Grand Slam, solo tres menos del récord de Jack Nicklaus, y un total de 82 trofeos del circuito PGA, una marca solo igualada por el fallecido Sam Snead.

Tiger Woods was 'conscious and responsive' when he was removed from the wreckage of a single-car accident by local LA fire department before he was rushed to hospital in a "serious condition"