Los hermanitos Orantes destacan en el motrocross

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Paul y José Orantes con el apoyo de sus padres, han triunfado en la disciplina del motocross, deporte muy demandante.

Paul cuenta con 13 años de edad, mientras que José tiene 6 años, ambos viven la adrenalina en el motocross, Paul cuenta que inició pidiéndole una moto a su padre:

"Me invitaron a una carrera, y mi papá me llevó y de ahí en adelante me empezó a gustar el motocross".

Su padre, Salvador Orantes quien también es un atleta del motocross, reconoció que veía muy peligroso ver a su hijo montarse en una moto: "Lo dije no, un four wheel, dice no yo no quiero cuatro llantas, yo quiero dos llantas", recuerda el señor Orantes, cuando su hijo le pidió la moto.

También reconoce que para él no es fácil, tener a dos pilotos en competencia: "La logística de movilizar todo, mantener sus motos al día, todo lo que ellos necesitan para poder tener esa fortaleza de aguantarse todo un día en una pista".

José Orantes compite en la categoría CC, mientras que Paul lo hace en la 65 CC.

(Con información de David Peña)