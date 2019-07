"Me hace reír", responde Alaphilippe sobre las sospechas de su rendimiento

"Estoy aquí para andar en bicicleta, el resto me hace reír", señaló Julian Alaphilippe, preguntado este viernes sobre las posibles sospechas tras su exhibición en la contrarreloj de Pau y la posibilidad de guardar el maillot amarillo hasta que el domingo se complete el paso por los Pirineos.

"No pienso para nada en eso, no estoy aquí para responder a eso. Sé el trabajo que he hecho para llegar", dijo.

"Si crea sospechas, pues bueno. Cuando se tiene éxito, normalmente da que hablar, crea sospechas. Si fuera el último de la general, no las habría. Yo estoy aquí para andar en bicicleta y disfrutar, el resto me hace reír", añadió.

El corredor del equipo Deceuninck-Quick Step aventajó este viernes al galés Geraint Thomas, defensor del maillot amarillo conquistado el año pasado, en 14 segundos, para llevar a 1 minuto y 26 segundos su diferencia en la general, antes de que la etapa del sábado finalice en lo alto del Tourmalet.