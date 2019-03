Tiger Woods se retira del Arnold Palmer por problemas en el cuello

En una publicación en Twitter, Woods dijo que el problema no estaba relacionado con los problemas de la espalda que lo dejaron al margen durante casi dos años, y agregó que no le preocupaba su estado físico a largo plazo.

1) Unfortunately due to a neck strain that I’ve had for a few weeks, I'm forced to withdraw from the API. I’ve been receiving treatment, but it hasn't improved enough to play. My lower back is fine, and I have no long-term concerns, and I hope to be ready for The Players.