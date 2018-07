Kisner y Johnson comparten el liderato

Hasta su compatriota Tiger Woods (par), que solo ha logrado conservar el resultado de la jornada anterior, se mantiene al acecho y con posibilidades de conquistar, a sus 42 años, su cuarto Open Británico y su décimo quinto grande.

"Me encanta cómo le estoy pegando al putter y me encanta en la posición que estoy de cara al fin de semana", señaló Kisner, que no ha pasado del puesto 50 en sus tres participaciones anteriores.

Kisner, que se ha consolidado en la primera posición de la primera jornada, y Johnson, ganador del Open Británico de 2015 en Saint Andrews, se han puesto a un golpe de sus compatriotas Pat Perez (-5), y Xander Schauffele (-5), y el inglés Tommy Fleetwood (-5).

Con la excepción de Fleetwood, el norilandés Rory McIlroy (-4) y los sudafricanos Erik Van Rooyen (-4) y Zander Lombard (-4), los estadounidenses dominan los primeros puestos de la clasificación y amenazan la cabeza con estrellas como Jordan Spieth (-3), defensor del título.

Otro estadounidense, Phil Mickelson, también acabó al par con una buena segunda ronda de -2. "He llegado al fin de semana y nadie sabe lo que va a pasar a partir de ahora", advirtió el ganador del Open Británico de 2013 que aspira a revalidar su victoria.

Los ingleses Danny Willett (-2), ganador del Masters de 2016 y que empieza a recuperarse de dos años de sequía, Matthew Southgate (-1) y Eddie Pepperell (-1), son los golfistas locales, junto con McIlroy, con más posibilidades de mantener la jarra de clarete del Open en suelo británico.

Las tormentas de agua y bogeys de la segunda jornada en uno de los recorridos más difíciles de la rotación del Open Británico han hecho naufragar las opciones de los estadounidenses Dustin Johnson (+5) y Justin Thomas (+4), número 1 y 2 del mundo respectivamente.

La estrella japonesa Hideki Matsuyama (+4) y los españoles Jon Rahm (+4) y Sergio García (+4), ganador del Masters de 2017 y segundo en la edición del Open Británico de 2007, la última vez que se jugó en Carnoustie, tampoco han logrado superar el corte de +3 para el fin de semana.