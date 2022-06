Salvo un primer set contra la china Qinwen Zheng en cuartos (que ganó la joven asiática de 19 años), Swiatek ha sido muy superior a todas sus rivales y ha alcanzado la final con su 34ª victoria consecutiva, derrotando en semifinales a la rusa Daría Kasatkina (N.20) por 6-2 y 6-1, en poco más de una hora.

➡️ @iga_swiatek rolls on👑 honoring @BillieJeanKing🇺🇸 @CocoGauff makes her first Grand Slam final📚 Day 12 is in the books -- see what happened with the Best Moments of the Day by @emirates 🎥#EmiratesFlyBetterMoments | #RolandGarrospic.twitter.com/vG3R0TNv5O