Por AFP



Los sueños de Tiger Woods de pelear por el título en el Masters de Augusta se esfumaban el sábado en un aciago inicio de tercera ronda, en el que caía al 35º lugar a 12 golpes del líder y gran favorito, Scottie Scheffler.

Pese a la gran ventaja del actual número uno de PGA, que superaba en cinco golpes a sus inmediatos perseguidores, Woods aspiraba a demostrar en el arranque del fin de semana que está preparado para un nuevo milagro en Augusta.

A sus 46 años, Woods fue capaz el viernes de evitar el corte y seguir en competencia en su primer torneo desde el brutal accidente automovilístico de febrero de 2021, en el que casi pierde la pierna derecha.

Sobreviviendo al fuerte viento del viernes en el Augusta National (Georgia), Woods encaraba el fin de semana en la 19º posición con un acumulado de 145 golpes (+1), a nueve de distancia de Scheffler, una desventaja que ningún campeón del Masters ha logrado remontar en los últimos 36 hoyos.

Pero Woods, el golfista más grande del siglo y entre los mejores de la historia, no estaba dispuesto a claudicar y advertía el viernes de que sería un rival peligroso si llegaba con opciones a la recta final.

Pese a sus problemas de movilidad, el agotamiento y la desventaja en la clasificación, el espíritu ultracompetitivo de Tiger no le permitía más que seguir aspirando a una sexta chaqueta verde, con la que igualaría el récord de Jack Nicklaus.

Sus opciones, sin embargo, se fueron desvaneciendo desde que saltó al campo el sábado en un clima seco y frío (10º C) que no le favorece por sus problemas de espalda.

Haciendo pareja con su compatriota Kevin Kisner, Woods tropezó en el arranque de la tercera ronda al cometer un bogey en el primer hoyo por segundo día seguido.

Tiger falló tres putts de 15m en medio de la decepción de los miles de aficionados que le apoyan durante todos sus recorridos.

En el segundo hoyo estuvo a centímetros de un eagle pero se conformó con un birdie que le volvía a dejar a nueve golpes de distancia de Scheffler.

"Maldita sea", exclamó el ídolo en el golpe de salida del quinto hoyo, como premonición del doloroso doble bogey que acabaría cometiendo al fallar un putt de menos de un metro.

Las desdichas continuaron en el sexto hoyo cuando envió la pelota al búnker y se desahogó con un fuerte apretón del palo con las dos manos. El californiano sumó tres hoyos en par pero cometió otro bogey antes de iniciar la segunda parte del recorrido para un acumulado de +4.

Durante su carrera, Woods disfrutaba de los campos de clima frío pero ahora le suponen un desafío para su espalda, que ha pasado cinco veces por el quirófano.

Tras una de esas operaciones protagonizó una de las grandes resurrecciones de la historia del deporte, cuando conquistó su quinto Masters en 2019.

Este regreso al golf es todavía más asombroso después de que, producto de su colisión a casi 140 km/h, Woods pasara semanas hospitalizado y meses sin poder caminar por las múltiples fracturas sufridas en la pierna derecha.

"No me siento tan bien como me gustaría", reconoció Woods el viernes con una sonrisa apenada.

- Scheffler por su primer 'Major' -

Último jugador en arrancar, Scottie Scheffler comenzó la defensa de su extraordinaria ventaja de cinco golpes sobre sus perseguidores, entre los que se cuentan su compañero de grupo, el sudafricano Charl Schwartzel, el irlandés Shane Lowry y el ex número uno mundial Dustin Johnson.

El japonés Hideki Matsuyama, defensor del título, se descolgaba en el inicio de su recorrido con un bogey en el primer hoyo.

El chileno Joaquín Niemann, que cayó el viernes de la parte alta por un doble bogey en el último hoyo, descendía al 16º lugar con otro bogey en el cuarto hoyo.

Scheffler, de 25 años, voló el viernes en Augusta con una tarjeta de 67 golpes (-5) para hacerse con el liderato con un acumulado de 136 (-8).

A la caza de su primer título de Grand Slam, Scheffler es el jugador más en forma del circuito con tres trofeos esta temporada. Con el último de ellos, el WGC Match Play de marzo, Scheffler desbancó al español Jon Rahm del número uno de PGA.

En lugar de su deseada remontada, Rahm vivía el sábado su peor jornada con tres bogeys y un birdie en sus primeros 10 hoyos, dejándole un acumulado de +4 a 12 golpes de Scheffler.