"Nunca me dieron nada", dice Farah sobre caso de dopaje de Salazar

Un desafiante Mo Farah respondió este viernes con enojo a los críticos, alegando que nunca recibió droga prohibida alguna como miembro del Proyecto Nike Oregon, y afirmó que ha sido injustamente señalado en el escándalo que rodea a su ex entrenador Alberto Salazar.

Farah, uno de los atletas de más alto perfil de las pistas británicas, dijo que "no hay acusaciones" en su contra, en tanto que la controversia crece en torno a Salazar, que ha sido golpeado con una suspensión de cuatro años por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA).

"Nunca me dieron nada", dijo el cuatro veces campeón olímpico Farah, rompiendo su silencio sobre el escándalo pocas horas después de que el gigante estadounidense de ropa deportiva Nike anunciara que planea cerrar su centro de entrenamiento del Proyecto Oregon tras la suspensión de Salazar, de 61 años.

Campeón defensor del maratón de Chicago, Farah habló entre un grupo de corredores de élite durante la conferencia de prensa previa a la carrera. Pero la mayor parte del foco estaba en la reciente sanción a Salazar.

El británico, que nunca ha dado positivo, esperó más de dos años después de que aparecieran las primeras acusaciones contra Salazar, hasta distanciarse del entrenador en octubre de 2017.

"Es muy decepcionante ver esto, lo que están haciendo ustedes una y otra vez. Como dije, no hay ninguna acusación en mi contra, no he hecho nada malo. Estas acusaciones, seamos claros aquí, penden sobre Alberto Salazar", afirmó Farah.

"No hay acusaciones contra Mo Farah por ningún delito", insistió. "Probablemente sea uno de los atletas más probados del mundo. Me hacen controles todo el tiempo y estoy feliz de que me los hagan en cualquier momento".

Farah se negó a responder directamente cuando se le preguntó varias veces si estaba decepcionado con su ex entrenador, alegando que su éxito proviene del trabajo duro y la madurez y no de las drogas que mejoran el rendimiento.

Rupp apoya a Salazar

Los corredores de fondo estadounidenses Galen Rupp y Jordan Hasay también fueron entrenados por Salazar hasta el lunes pasado.

Rupp dijo que no se ha comunicado con Salazar desde la suspensión, pero que apoya a su ex entrenador. "Entiendo que está bajo apelación y lo apoyo en esa apelación", aclaró.

En cuanto a Hasay, tampoco ha tenido ningún contacto con Salazar desde la sanción. "Nunca me ofrecieron nada ni vi nada, y si eso sucediera, me habría ido hace mucho tiempo", afirmó.