UFC presentó un evento lleno de acción desde Singapur el UFC 275.

Valentina Shevchenko consiguió su séptima defensa del título de la división mosca femenina contra la brasileña Taila Santos. En un combate donde Valentina se llevó la victoria por decisión dividida. Shevchenko llego al récord de defensas consecutivas en UFC.

La panameña Joselyne Edwards volvió a la senda del triunfo al vencer por decisión unánime a su rival Ramona Pascual de Hong Kong. Las tres tarjetas favorecieron a la panameña Edwards 30-27, 29-28 y 29-28.

En uno de los combates de la cartelera principal, Zhang Weili venció por segunda vez a la polaca Joanna Jedrzejczyk, en este cruce de excampeonas de peso paja la china Zhang se hizo con el triunfo por KO.

Jiri Prochazka derrotó por sumisión a Glover Teixeira por el título medio pesado de UFC.

Prochazka terminó encontrando el triunfo por estrangulación a 28 segundos del final de la pelea.

Los Guardianes de Cleveland se llevaron la victoria 6 carreras por 3 ante Los Atléticos de Oakland

El panameño Christian Bethancourt nuevamente vio acción en la MLB en la serie de los Atléticos de Oakland vs Los Guardianes de Cleveland donde sorprendió con otro cuadrangular.

Los Atléticos de Oakland realizaron un back-to-back HR ante los Cleveland Guardians en el encuentro cortesía del panameño Christian Bethancourt, y del estadounidense Seth Brown, quienes castigaron al lanzador Trevor Stephan en la parte alta de la octava entrada.

Los Atléticos a pesar de lograr convertir un back-to-back no pudieron con los Cleveland Guardians, quienes no cedieron en ningún momento la ventaja tomada en la primera entrada con un rally de 3 carreras ante el lanzador de los Atléticos Cole Irvin.

Italia igualó ante Inglaterra en el Molineux Stadium

El equipo de los “ tres leones” (Inglaterra) empató 0-0 ante la “ Azzurri” (Italia) por la fecha 3 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2022 que se disputó en el estadio Molineux de Wolverhampton.

El equipo de Inglaterra no pudo imponerse como local y sumó su segundo empate seguido en el torneo europeo. Por su parte Italia se mantiene invicta en el certamen de la UEFA tras disputar los primeros tres partidos de la serie.

Suiza venció 1-0 a Portugal por la Nations League

La selección de Portugal se queda anclado con 7 puntos en el GrupoA2 de la Nations League

tras las cuatro jornadas, superado en la tabla por España (8 puntos) luego que venciera 2-0 a la República Checa en Málaga.

Los checos se quedan en el tercer puesto con 4 puntos y Suiza que había perdido en las tres primeras jornadas, sigue como colista ahora con 3 unidades.

Max Verstappen lidera el doblete de Red Bull en una nueva debacle de Ferrari

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto en el GP Azerbaiyán, octava cita del Mundial de Fórmula 1, en una jornada nefasta para Ferrari con el abandono por problemas mecánicos tanto del español Carlos Sainz como del monegasco Charles Leclerc.

El holandés tomó el mando en la vuelta 16 tras salir tercero, lideró el doblete de Red Bull por delante del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que consiguió adelantar en la salida a un Leclerc al que de nuevo no le sonrió la fortuna cuando comandaba la carrera.

