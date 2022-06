Por Víctor Sánchez



El mundo del deporte este fin de semana presento diferentes emociones, pasando por la hípica donde el panameño Luis Sáez logro llegar a 3 mil triunfos en los Estados Unidos. El mundo del futbol brindó también muchas sorpresas con el inicio de la Liga de las Naciones de la UEFA y los diferentes amistosos internacionales disputados por las selecciones que buscan prepararse de cara al próximo mundial de Catar.

El panameño Luis Sáez logró coronarse en el Hipódromo de Belmont Park con su triunfo número 3,000 en los Estados Unidos.

El panameño de origen darienita lograría la hazaña en la sexta carrera montando al ejemplar “ Funny Joke”.

"Disfruto cada caballo que monto. Esa es mi felicidad y mi alegría. Tengo la suerte de estar aquí". dijo Sáez.

"Conseguir 3000 ganadores es mucho para mí. Nunca imaginé que estaría aquí, pero estamos aquí y simplemente disfrutamos el momento. Estoy bendecido de que haya sucedido en Belmont, un lugar con el que siempre soñé. Este es el mayor negocio para mí.”. Recalcó Sáez.

Congrats to @luissaezpty who scored his 3,000th victory today pic.twitter.com/uelvpS9YEo — Walter Wlodarczyk (@wlodarczyk) June 5, 2022

La selección de Gales se Clasificó al mundial de Catar.

La Gales de Gareth Bale, se clasificó este domingo para el próximo Mundial de Catar a disputarse el 21 de noviembre al 18 de diciembre, después de lograr la victoria por 1-0 contra Ucrania en la final del repechaje en Cardiff.

Es la segunda vez que los galeses logran clasificar a la competición. La primera vez sería en el Mundial de Suecia en 1958.

En Catar estarán en el grupo B, emparejados con Irán, Estados Unidos e Inglaterra, por lo que habrá duelo británico en la fase de grupos del Mundial.

La selección de Hungría sorprendió a la selección de Inglaterra (1-0) en el partido correspondiente del grupo C de la UEFA Nations League.

La selección “ húngara” logró terminar con el récord de los Tres Leones de 22 partidos disputados sin perder en el tiempo reglamentario.

Partido que se disputaría a puertas cerradas a causa de los incidentes racistas en la Eurocopa de 2021. Debido a esto la Federación húngara utilizó un artículo del reglamento de la UEFA para invitar a miles de niños con un acompañante para así poder disputar el encuentro con aficionados.

Hungría 🇭🇺 fue sancionado con dos partidos a puertas cerradas por cantos discriminatorios. El castigo de UEFA no incluye a los menores de 14 años. La Federación decidió invitarlos vs. Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Asistieron más de 30 mil. pic.twitter.com/NgMwqpe86u — VarskySports (@VarskySports) June 4, 2022

La selección de España, no logró pasar del empate (2-2) contra la selección de Republica Checa.

El partido entre España y Republica Checa por el grupo B posiciona a la selección española como tercera de grupo con 2 puntos, luego que, en el primer partido de la Liga de Naciones, también lograra empatar con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Portugal logró imponerse por goleada (4-0) ante la selección de Suiza.

El portugués Cristiano Ronaldo lograría marcar doblete en el partido. El jugador del Manchester United tiene a Portugal líder de grupo en la UEFA Nations League por delante de España, Suiza y República Checa. El único futbolista con 117 goles con la selección nacional.

Mientras tanto, vs. Suiza 🇨🇭, Cristiano Ronaldo convirtió por duplicado y llegó a 117 goles con la selección de Portugal 🇵🇹. Sinónimo de vigencia. Su madre, emocionada. ❤️ pic.twitter.com/7j2jvWmaso — VarskySports (@VarskySports) June 5, 2022

El Amistoso entre la selección de Canadá y Panamá fue suspendido.

La Federación Canadiense de fútbol en un comunicado enviado en sus redes sociales anunciaron la cancelación del partido amistoso que se iba a celebrar en Vancouver.

"El partido internacional de la Selección Nacional Masculina de Canadá programado para el domingo 5 de junio en el BC Place ha sido cancelado. Se proporcionarán detalles adicionales a todos los compradores de entradas"

Según informes desde Vancouver, los dirigidos por el director técnico John Herdman, se negó a entrenar los días viernes 3 y sábado 4 de junio, previo al choque ante la selección panameña. Esto debido a una aparente protesta por la compensación y beneficios de los jugadores para el Mundial de Catar 2022.