El Real Madrid logró alzarse con la victoria ante el Liverpool en la final de la UEFA Champions League con un marcador de 1-0 con gol del brasileño Vinicius Junior en el Stade de France (París)

La Decimocuarta orejona para el Madrid pasará a la historia como la Champions de las remontadas en el Santiago Bernabéu que vivió los partidos más grandes de toda su historia.

Los Celtics se proclamaron campeones de la Conferencia Este de la NBA derrotando a los Miami Heat 96-100 en el séptimo juego.

El conjunto de los “celtas” regresa tras 12 años de ausencia a unas Finales de la NBA en las que esperan a los Golden State Warriors. El conjunto de Massachusetts había alcanzado sin éxito las Finales del Este en tres de las cinco temporadas anteriores, pero en esta ocasión han logrado por fin superarlas y pelearán por el anillo de la NBA. Los Celtics de Boston es la franquicia más ganadora de la NBA con 17 títulos y en esta final esperan obtener su título número 18.

Warriors vs. Celtics The 2022 NBA Finals is set