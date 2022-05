Con una brillante actuación de Stephen Curry, Golden State Warriors superaron a los Dallas Mavericks como visitantes por un marcador de 109 a 100 quedando a un triunfo de coronarse campeón de la conferencia Oeste de la NBA.

Por otro lado los Miami Heat y Boston Celtics, también vieron acción en la final de la Conferencia del Este y el juego 3 donde los Celtics ganaron 1009-103 aquí Bam Adebayo fue la figura para los Heat sumando 31 puntos y 10 rebotes. Miami heat comanda esta fina de conferencia 2-1.

El Manchester City de Pep Guardiola presenciaba como se les escapaba el título de la Premier League durante 75 minutos, cuando en el último partido de la jornada perdían contra el Aston Villa. Por un marcador de 0-2 con goles de Matt Cash y del brasileño Philippe Coutinho.

El Liverpool de Jürgen Klopp había cumplido con su victoria 3-1 contra el Wolverhampton.

Los “Citizen” en el estadio Etihad Stadium desataron una remontada brutal en los últimos quince minutos. En un espacio de cinco minutos, Ilkay Gundogan, marcaría un doblete, y Rodri, con un golazo desde fuera del área lograrían darle la vuelta al marcador y confirmando así el título para el Manchester City.

En 5 años, Guardiola con 4 títulos superó a Mourinho y Wenger. Sólo Ferguson (13) levantó más títulos que él. Ya es el tercer entrenador con más títulos oficiales (32) de la historia.

La espera terminó en la ciudad de Milán, después de 11 años de sequía, el AC Milán volvió a levantar el Scudetto de la Serie A.

El campeonato de la Serie A, se definía en la última jornada con los equipos de Internazionale Milano y el AC Milán los dos clubes de la región de Lombardía.

El Inter de Milán en la última jornada jugaría de local ante su afición en el Giuseppe Meazza contra el equipo de Sampdoria. El equipo Rossonero estaba en el entretiempo 3-0 con goles de Ivan Perisic y el doblete de Joaquín Correa que fue titular.

En espera del milagro en el estadio Mapei, los rojinegros se enfrentaron al Sassuolo. Con doblete del francés Olivier Giroud y uno de Franck Kessie, Milán goleó 3-0 y se coronó campeón de la Serie A.

Kylian Mbappé revolucionó el mundo del fútbol al anunciar que no iría al Real Madrid, el francés seguirá con el París Saint-Germain hasta el 2025.

El holandés Max Verstappen se ha hecho con la cuarta victoria de la temporada en el Gran Premio de España y sigue con esa estadística demoledora: lo que termina lo gana en 2022. Cuatro acabadas, cuatro ganadas.

El piloto de Red Bull con esta victoria logró colocarse líder del Mundial en una inesperada carrera en la que ni siquiera el 'poleman’ Charles Leclerc logró terminar la carrera debido a que en la vuelta 28 llegó el drama, el primer susto grande de Ferrari este año en fiabilidad.

La Escudería de la bebida energética logro conseguir un doble podio que los catapulta a las primeras posiciones del campeonato de constructores, luego de que el mexicano Sergio checo Pérez llegara en la posición número 2 detrás de su compañero en Montmeló.

We did it!!! 🤩Definitely not the smoothest of days but we’ll take that! 🥵💪To have another One-Two makes me very proud. A big thank you goes out to @SChecoPerez for being a great teammate once again 🤝And also thanks to @redbullracing for the mega job on strategy 🙌 (1/2) pic.twitter.com/xjjhJMPiaI