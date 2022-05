El serbio Novak Djokovic derrotó a Stefanos Tsitsipas y logró su sexto triunfo en el Masters 1.000 de Roma.

Djokovic fue contundente en la gran final tras vencer en una hora y media al griego Stefanos Tsitsipas por un marcador de 6-0, 7-6. Obteniendo su título 87 a nivel profesional, 38° en M1000, llegando de la mejor manera a Roland Garros.

Thank you 🧁! Thank you all for being on this journey with me thus far! ❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Blessed and privileged to have reached this milestone and hoping for many more victories to come 💪🏼😃See you tomorrow Roma IDEMO !!📸: Alex Pantling / Julian Finney #IBI22pic.twitter.com/cgWNaW7n1Q