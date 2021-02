"No estoy muy bien", confiesa Nadal sobre su dolor de espalda antes del Open de Australia

Por AFP



"No estoy muy bien", confesó este domingo desde Melbourne el tenista español Rafael Nadal, refiriéndose a los dolores que sufre en la espalda, pero se mostró esperanzado en estar "listo" físicamente antes del martes, día previsto para su debut en el Abierto de Australia.

"No estoy muy bien, obviamente. Es verdad que en los últimos 15 días lo he pasado mal", declaró ante la prensa el tenista mallorquín, vencedor del Grand Slam australiano en 2009.

"Estamos haciendo todo lo posible. Mi fisioterapeuta está aquí, mis médicos, todo el mundo está ayudando de todas las maneras posibles. Espero estar listo, eso es todo. Sé que las cosas pueden cambiar muy deprisa", añadió el N.2 del mundo.

El español, de 34 años, no pudo disputar con España la Copa ATP debido a esas molestias, y no ha jugado ningún partido de competición desde el mes de noviembre pasado, al margen de un encuentro de exhibición hace nueve días en Adelaida, ante el austriaco Dominic Thiem.

"Lo único que puedo hacer es ser positivo, trabajar en mi recuperación y hacer todo lo que pueda. Entonces espero que la situación mejore. Ya veremos", valoró.

Nadal insistió en que su lesión "no es grave" pero admitió que no puede estar seguro sobre el nivel que exhibirá en el Open de Australia, que comienza el martes para él, con su partido de primera ronda contra el serbio Laszlo Djere.

- 'La prioridad es la salud' -

"No me digo que no jugaré. La pregunta es '¿en qué estado debutaré en el torneo'? Entrené bien durante numerosas semanas, y estoy triste por todo lo que pasó estos últimos quince días. Todas las sensaciones positivas que tenía hace dos semanas y media han desaparecido porque no he podido entrenarme como debía", confesó.

"El músculo sigue estando tenso, y eso hace difícil poder jugar con libertad de movimientos", explicó el español, ganador de 20 Gran Slams, un récord en la categoría masculina que comparte con el suizo Roger Federer.

"No soy muy aficionado a buscar excusas. Cuando ocurren estas cosas hay que buscar la manera de superarlo", afirmó.

Si los problemas físicos no se lo impiden y supera las primeras rondas, Nadal se podría ver las caras en cuartos de final con el quinto cabeza de serie, el griego Stefanos Tsitsipas.

Preguntado sobre el devenir de la temporada, con la pandemia aún latente, Nadal indicó que hay que ver "cómo evoluciona la situación sanitaria". "La prioridad es la salud (...) Hay que ser muy responsables en todas las decisiones que tomemos, especialmente en la organización de eventos deportivos. Por lo que a mí respecta, mi objetivo es siempre el mismo: tratar de seguir siendo competitivo en cada partido que juegue a lo largo del año", concluyó.