El ciclista alemán Simon Geschke da positivo y se perderá la prueba de ruta

Por AFP



El ciclista alemán Simon Geschke dio positivo al covid-19 este viernes y tuvo que renunciar a participar en la prueba de ruta del sábado, anunció el Comité Olímpico Alemán (DOSB).

El DOSB indicó que Geschke había dado positivo en un test de antígenos, confirmado a continuación con un PCR. No podrá competir en la prueba de 234 kilómetros en las pendientes del Monte Fuji.

"Es muy duro, tan cerca de la competición tener que retirarte... He respetado todas las reglas de higiene tanto como fue posible. Me siento bien físicamente, pero emocionalmente es un día negro para mí. Solo me queda desear una buena carrera a los chicos mañana por mí", dijo Geschke en declaraciones recogidas en el comunicado del DOSB.

"Los doce otros deportistas y miembros del cuadro técnico del equipo alemán de ciclismo en ruta, que se hospedaron en el mismo hotel, dieron negativo en los test de antígenos", precisó el comité olímpico alemán, "confirmados con PCR negativos".

De esta forma Maximilian Schachmann y Nikias Arndt podrán competir el sábado, sin embargo Emmanuel Buchmann, que compartió habitación con Geschke, tendrá que presentar un segundo PCR negativo para estar en la salida.