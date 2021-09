Una caída sacó de competencia a Franklin Archibold en el Mundial de Ciclismo

Por Redacción de TVN



A pesar de iniciar con buen ritmo y dejarlo todo en la ruta, el chiricano Franklin Archibold después de 135 kilómetros se vio enredado en una caída que le impidió continuar con la carrera.

la ciudad de Flanders en Bélgica, recibió a los mejores pedalistas de todas partes del mundo y entre 45 nacionalidades y 195 ciclistas estuvo la bandera tricolor, en los pedales del chiricano Franklin Archibold, quien después de estar en la prueba contra el reloj se enfrentó a la competencia de fondo en un recorrido que llevaba a los pedalistas alrededor de Lovania y el Circuito de Flanderien para completar 268.3 kilómetros.

"Me he sentido con buenas piernas, una caída en el kilómetro 135 nos sacó de carrera, tratamos de entrar pero fue imposible, es una de las carreras más duras del mundo aun así me siento orgulloso de compartir con el lote de los mejores del mundo", Comento Franklin Archibold.

¿Qué sigue para el Ciclismo Panameño?

"Para la temporada 2022 estaremos haciendo campaña en Europa, en todas las categorías: Élite, Sub23 y Junior. Esto hará que nuestro nivel siga creciendo. Tenemos los objetivos bien marcados, el primer punto ya se hizo, llevar al ciclismo panameño a unos Juegos Olímpicos, ahora queremos ir con una selección a Paris 2024, vamos a trabajar por eso", destacó Archibold.

En los Campeonatos del Mundo el oro fue ganado por el francés Julián Alaphilippe por segundo año consecutivo, escoltado por el holandés Dylan Van Baarle y el danés Michael Valgren.