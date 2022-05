El mexicano Sergio Pérez conquista el GP de Mónaco de F1

Para 'Checo' Pérez fue su primera carrera ganada esta temporada y la tercera que logra en la Fórmula 1, tras las de Sakhir (Baréin) en 2020 y Azerbaiyán en 2021.

El tercer lugar de la carrera fue para el holandés Max Verstappen (Red Bull), por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había comenzado desde la 'pole position' pero que terminó pagando un error de estrategia de su escudería, que le dejó sin podio.

Verstappen sigue liderando la clasificación del Mundial, nueve puntos por delante de Leclerc, mientras que Sergio Pérez, tercero en la general, se acerca a seis puntos del monegasco y a quince del holandés.

The 3️⃣6️⃣th winner of the #MonacoGP 🇲🇨 @SChecoPerez 🇲🇽pic.twitter.com/2Jqw0acmDg