Lewis Hamilton se disculpa por reírse de su sobrino

El cuatro veces campeón compartió un video con sus 5,7 millones de seguidores de la red Instagram mostrando a su sobrino con un vestido de princesa rosa agitando un corazón de peluche rosa.

"Estoy tan triste ahora. Miren a mi sobrino", dijo el piloto británico.

Después, le preguntó al niño: "¿por qué estás usando un vestido de princesa?, ¿pediste eso por Navidad?".

El niño le contestó que sí y entonces Hamilton le preguntó: "¿por qué pediste un vestido de princesa por Navidad?".

En el vídeo, que fue borrado después, Hamilton le dijo: "los niños no usan vestidos de princesas" tras lo cual su sobrino se tapa los oídos con las manos.

Pero tras las críticas en las redes sociales, el piloto se retractó.

"Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas así que borré la publicación", confesó.

"No quise provocar ningún daño ni ofender a nadie. Yo amo que mi sobrino se sienta libre de expresarse del mismo modo que todos deberíamos hacerlo", agregó en Twitter.

El campeón ofreció sus disculpas.

"Me di cuenta de que no es aceptable para cualquier persona, no importa de dónde sea, marginar o estereotipar a nadie", expresó.

"Siempre he estado a favor de que cualquier persona viva su vida exactamente como quiera y espero poder ser perdonado por este lapsus", agregó.