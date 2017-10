Hamilton dedica el título a su padre y a las maestras que no creyeron en él

"No importa cuántas victorias ni cuántos éxitos tenga, no bastan para poder pagar todo lo que hizo mi padre para llegar hasta donde estoy hoy", dijo Hamilton en conferencia de prensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Después, Lewis, de 32 años, se remontó a su infancia y recordó que en la escuela hubo gente que no creía que se convertiría en una figura exitosa del automovilismo profesional, y también les dedicó su cuarto campeonato.

"Hay un par de maestras que decían que yo nunca iba a lograr esto, me pregunto qué dirán cuando vean las noticias", añadió Hamilton, quien este domingo acabó noveno en el Gran Premio de México.

El piloto británico también ofreció el campeonato a sus admiradores y los arengó a nunca dejar de confiar en sí mismos.

"Espero que esto sea un testimonio de que las cosas se pueden hacer de la nada. No hay que rendirse porque rendirse es muy fácil", comentó.

Y fue precisamente el espíritu de lucha lo que llevó a Hamilton a terminar de la mejor manera posible la carrera del Gran Premio de México, a pesar del incidente que tuvo con Sebastian Vettel, piloto alemán de Ferrari, en el inicio de la competencia.

"No importa lo que sucedió. Estuve muchos segundos atrás, pero simplemente nunca me rendí y me mantuve empujando, hice la mejor carrera que pude hacer. Disfruté cada batalla y me concentré para alcanzar la mejor posición posible", detalló.

Una de esas batallas fue ante el español Fernando Alonso, de la escudería McLaren. "Cuando tuve la batalla con Fernando estaba pensando 'este es un tipo difícil', me lo decía una y otra vez y disfruté el momento", comentó Hamilton.

El piloto británico también reconoció la combatividad de Vettel, que luchó por el segundo lugar que hubiera alargado la definición del campeonato.

"Me gusta competir con Sebastian. Para él, el incidente no fue tan desafortunado como para mí. Al menos pudo mantenerse en la pelea y manejó fantásticamente después de lo que pasó en la curva".

Hamilton empató con cuatro títulos mundiales de la Fórmula 1 a Vettel y al francés Alain Prost. Ahora va por los cinco que consiguió el argentino Juan Manuel Fangio.

"Voy a disfrutar el número cuatro, pero ahora quiero el número cinco. Espero que haya más campeonatos como este, con tantas buenas batallas", remató el tetracampeón mundial de la máxima categoría del automovilismo.