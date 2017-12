Hamilton y Márquez persiguen a los legendarios Fangio, Schumacher y Rossi

Con su cuarto título de campeón del mundo sellado en el pasado Gran Premio de México, sólo la edad parece jugar en contra de Hamilton en su carrera por ser el mejor piloto de la historia. A punto de cumplir 33 años necesita ganar cuatro Mundiales más para superar al alemán Schumacher.

El 'Kaiser' alemán conquistó su octava y última corona en 2004, cuando contaba con 35 años. Pero antes de igualar a 'Schumi', Hamilton tiene por delante al argentino Juan Manuel Fangio, con cinco títulos Mundiales.

Empatados a cuatro títulos con el ya retirado Alain Prost, Hamilton y el alemán de Ferrari Sebastian Vettel podrían dar alcance en 2018 a 'El Chueco' bonaerense. Sin embargo, pocos conciben que sea el piloto de la mítica escudería italiana el que iguale con el argentino.

El talento innato de Hamilton y la consistencia de Mercedes, vigente cuádruple ganadora del Mundial de constructores, dejan pocos resquicios para ser adelantados.

"Nunca tuve el sueño de perseguir a Michael o los títulos de nadie. Ahora la cuestión es cómo quiero afrontar el futuro, no sé cuántos años más voy a continuar. Me encanta competir y lo estoy disfrutando más que nunca, aunque también hay muchas otras cosas magníficas en la vida. Pero no tengo prisa", confesó el mediático piloto inglés.

Hamilton ha ganado, desde 2014, 40 carreras con Mercedes, una media de diez al año, unos números que de mantenerse le asegurarán nuevas coronas.

"Michael es todavía indiscutiblemente el más grande, pero si Lewis sigue así y Mercedes continúa siendo competitivo, lo veremos cerca", predice su compatriota y antiguo compañero en McLaren, Jenson Button.

Márquez candidato al quinto título

Pero si el dominio de Hamilton parece incontestable, no lo es menos el del catalán Marc Márquez en Moto GP, categoría en la que ha conquistado cuatro títulos mundiales, incluidos los dos últimos años.

Márquez aún está a cuatro Mundiales del mítico piloto italiano Giacomo Agostini, que logró ocho en la categoría reina, pero los apenas 24 años del español hacen más que viable la gesta.

Antes deberá dar alcance a un Valentino Rossi que cuenta con 7 Mundiales entre MotoGP y su extinta categoría equivalente de 500 centímetros cúbicos, pero que a sus 38 años, junto al hecho de que no se corona campeón desde 2009, parece poco probable que vuelta a inscribir su nombre en el palmarés.

Márquez también tiene por delante al australiano Mick Doohan, que cuenta cinco, un Mundial más.

"Salvo lesión grave o pérdida de motivación, Márquez puede aún ganar cuatro o cinco títulos", señaló en el diario L'Equipe el triple campeón del mundo Freddie Spencer, cuyo récord de piloto más joven en conquistar el Mundial de la categoría reina fue desbancado por Márquez a sus 20 años, en su primera presencia en Moto GP en 2013.

Márquez es asimismo el piloto más joven en ganar cuatro Mundiales, y todo apunta a que seguirá batiendo récords de precocidad.

Su pilotaje arriesgado le provoca más de una caída. Una posible lesión seria vinculada a sus múltiples golpes contra el asfalto parece ser lo único que puede ponerle freno.

De no producirse, tanto él como Hamilton apuntan en 2018 a aumentar su palmarés a la misma velocidad que pilotan sobre las dos y las cuatro ruedas.