Fernando Alonso renueva un año su contrato con McLaren

Alonso, de 36 años, corre para McLaren desde 2015 y firmó un nuevo contrato por un año

"Es fantástico tener la posibilidad de continuar mi colaboración con McLaren, es lo que mi corazón me dijo siempre que debía hacer ya que aquí me siento como en casa", explicó en un comunicado.

"Es una escudería fantástica, con gente increíble en ella (...) McLaren tiene los recursos técnicos y la potencia financiera para ganar carreras y títulos mundiales en Fórmula 1 muy pronto", estimó.

Desde su regreso en 2015 a la escudería británica, donde ya corrió en 2007, los resultados no han sido los esperados debido sobre todo a los problemas con el motor Honda. No en vano, aún no sabe lo que es subir al podio y, esta temporada, ocupa el 16º puesto de la clasificación de pilotos con únicamente 10 puntos, tres menos que su compañero, el belga Stoffel Vandoorne.

El futuro de Alonso se mantenía incierto después de que el español se planteara incluso abandonar la Fórmula 1 por culpa de las prestaciones del motor Honda de su coche, que ha sufrido innumerables problemas y no ha estado a la altura de las expectativas en su regreso a la competición.

McLaren, cuyo último título mundial de constructores data de 1998, convenció a Alonso al romper su vinculación con Honda y optar por usar motores Renault a partir de 2018 y hasta 2020.

De igual modo, la escudería británica le permitió cumplir uno de sus sueños al dejarle participar en mayo pasado en las 500 Millas de Indianápolis, "saltándose" el Gran Premio de Mónaco de F1.

Y es que Alonso no esconde su deseo de ser "el mejor piloto del mundo". Tras ganar dos títulos mundiales en la Fórmula 1, en la que aún quiere ampliar su palmarés, el español se había planteado dejar la disciplina reina del automovilismo para embarcarse en la IndyCar y en pruebas de resistencia con el objetivo de lograr la "Triple Corona".

Ganador del Gran Premio de Mónaco en 2006 y 2007, Alonso ha mostrado su deseo por imponerse también en las otras dos pruebas más prestigiosas del automovilismo: las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans.

"Con Fernando no podemos tener un piloto mejor, es un piloto capaz de conseguir los resultados que esperas el domingo en la carrera", celebró el director de McLaren, Eric Boullier.