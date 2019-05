Mexicana Lupita González apelará suspensión para poder ir a Tokio-2020

"Lo que queremos en el TAS es empezar de nuevo con nueva defensa", dijo el abogado colombiano Andrés Charria en conferencia de prensa.

"No utilizaremos los argumentos de la defensa anterior porque se contradicen", añadió Charria, reconocido por su experiencia en defender a deportistas acusados de dopaje.

Charria tomó el caso de 'Lupita' González, quien se desligó de su anterior abogado por su "asesoría inadecuada".

En octubre de 2018, González fue sometida a un control antidopaje por la Unidad de Integridad del Atletismo (UIA), agencia antidopaje de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF), y dio positivo por trembolona, un esteroide anabolizante.

La anterior defensa de González sugirió argumentar la ingesta involuntaria por el consumo de unos tacos.

"La situación se vino complicando y es por eso que he cambiado de defensa", explicó la marchista mexicana de 30 años, subcampeona olímpica y mundial en 20 kilómetros.

Sobre la nueva argumentación, Charria explicó que "la línea más clara es una ingesta involuntaria de un producto, carne o en productos contaminados, y en eso el TAS tiene buena jurisprudencia".

González y su nuevo defensor tienen hasta el 9 de junio para apelar ante el TAS, que daría su fallo hasta enero o febrero de 2020.

"Para los Juegos Panamericanos (Lima-2019) no hay tiempo, esperamos que Lupita pueda estar en Juegos Olímpicos", dijo Charria.

En 2005, Charria recuperó la medalla de bronce que la ciclista colombiana María Luisa Calle ganó en la prueba por puntos en los Juegos Olímpicos Atenas-2004 pero que le había sido quitada por dar positivo en un control antidopaje por heptaminol.

De su propio bolso

Aunque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) expresó su "apoyo moral" a 'Lupita' González, el organismo optó por no vincularse en el proceso de defensa y apelación.

El pago de las defensorías ha sido cubierto con recursos propios de González, quien tiene un sueldo como teniente de la Secretaría de Marina de México, ingreso que seguirá recibiendo.

"Quiero aclarar que los honorarios de mi antigua defensa y de la actual fueron pagados de mi bolsillo y no de la Secretaría de Marina", dijo González.

Asimismo, la andarina enfatizó sobre su inocencia y su apego al Juego Limpio.

"Quiero aclarar que no ingerí voluntariamente la trembolona. Ni siquiera sé que es esa sustancia. Soy una atleta de alto rendimiento con una trayectoria basada en grandes logros deportivos y disciplina. No he necesitado de utilizar una sustancia para sacar ventaja ni antes ni ahora", remató la estrella del atletismo mexicano.