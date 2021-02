Las apuestas más extrañas en el Super Bowl

Por TVMAX



El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados en cada año, donde las casas de apuestas se unen a este deseo de participar, abriendo las opciones para ganar dinero, siendo estas en ocasiones muy extrañas.

A parte de las tradicionales apuestas a ganador del Super Bowl, también desde hace ya muchos años, se incluyen en las casas de apuestas, otras líneas u opciones para los apostadores.

La Duración del himno nacional

La ceremonia del Himno Nacional se ha convertido en uno de los actos protocolarios más destacados, por ende, cuando Eric Church y Jazmine Sullivan se junten para cantar el himno nacional las puestas dicen que será de 1 minuto con 59 segundos. El año pasado Demi Lovato lo hizo en 2 minutos y tres segundos así esta vez puede ser menor que eso.

¿Cuántas veces se usarán las cadenas para medir?

Una apuesta poco conocida es la de cuántas veces los referees utilizarán las cadenas para medir si se llegó o no al 1ro &10, por ello si te quieres arriesgar, más de 1.5 veces sería +120 o menos con -160. Esto por porque por lo menos se utilizan en dos ocasiones.

¿A quién enfocarán primero durante el himno nacional?

Otra puesta sencilla para antes de que inicie el juego. Tom Brady está con -160, mientras que el actual campeón de la NFL, Mahomes tiene +120.

¿De qué color será el refresco que le arrojarán al entrenador ganador?

Una tradición en varios deportes pero que ha tomado relevancia en el Super Bowl. Este año el favorito es el naranja con +150 junto al rojo con +165, aunque si se quieren arriesgar, en color blanco da +625.

¿Cuántas veces será enfocada Gisele Bundchen en la transmisión?

La famosa esposa de Tom Brady, Gisele Bundchen siempre es una apuesta frecuente en cuando el quarterback está en el gran juego. Esta vez puedes apostar a cuántas veces será enfocada, el over y under es de 1.5, así que si confías que Tampa Bay será ganador puedes ir al over ya que será de las más buscadas junto a sus hijos.

El Super Bowl se jugará este domingo en la ciudad de Tampa, Florida, entre los Buccaneers de Tampa Bay y a los Chiefs de Kansas City.

(Fuente: Marca)