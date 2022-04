Por TV MAX



En los últimos años, la oferta de centros deportivos privados y estatales ha crecido de forma exponencial, ofreciendo todo tipo de actividades grupales.

Luego de la terrible pandemia mundial que afectó casi todas las actividades, incluyendo las deportivas, se instala en Panamá Hoops Yard, un nuevo centro deportivo que llega para fomentar la práctica de dos de los deportes favoritos de los jóvenes panameños: el baloncesto y el voleibol.

Este centro deportivo ubicado en Juan Díaz (Diagonal del casino del Hipódromo Presidente Remón), cuenta con tres canchas de baloncesto, vestidores con duchas y servicios, 3 canchas de baloncesto, restaurante y hasta un foto estudio deportivo.

De acuerdo a sus propietarios, el francés Edgard Gallo, quien también es el Coach principal de la academia Unity Basketball y su esposa Yhaliannys Cerrud de Gallo, la idea de crear este centro deportivo es la de proporcionar un lugar seguro, y ayudar al desarrollo integral de los niños y jóvenes que aman el baloncesto.

"En cuanto a la academia, se ha procurado enseñarles valores aplicados para hacer de los niños y jóvenes atletas integrales y que sean referentes dentro y fuera de la cancha", asegura Yhaliannys Cerrud de Gallo.

Hoops Yard es un proyecto que nace en nuestras mentes desde hace 6 años, debido a la necesidad de tener una cancha con techo para los niños que entrenan el baloncesto, ya que las instalaciones públicas que se utilizaban no tenían techo y no se pueden utilizar cuando llueve. Adicional, no siempre tenían la disponibilidad de uso de estas canchas para realizar campamentos, charlas de motivación, etc.

Es por eso que hoy por hoy Hoops Yard tambien se ha convertido en sede para 5 academias de baloncesto en Panama.

"Al tener este local, tenemos la oportunidad de becar a jóvenes con mucho talento, pero que no tienen recursos para avanzar en el deporte y alejarse de los vicios y peligros que llegan a enfrentar en su día a día.Hoops Yard también brinda empleo a personas que lo necesitan, siendo así sustento para sus hogares", aseguran sus propietarios.

Vía: Roberto Quelne