"Esto ha afectado mi vida", dice Crush sobre su situación actual en la GWE

"Los últimos meses no han sido los mejores para mi carrera", reconoció. "Esto ha afectado mi vida personal también, lo que queda es enfocarme en mis entrenamientos y mi alimentación", manifestó.

Aunque todavía tiene asuntos pendientes con Vandal y el Anarchy Squad, Crush se concentra en su próximo reto cuando enfrente al argentino Francisco Rolón en una lucha en la que el derrotado deberá salir de la Global Wrestling Evolution (GWE).

"Este argentino cree que puede venir a la GWE y hacer un nombre a costa de mi nombre", manifestó el combatiente sobre el también miembro de La Legión. "Ese Francisco Rolón cree que esto es como venir a jugar la 'birria' de fútbol los domingos. Esto es la GWE, esto es las grandes ligas y te enfrentarás al Ronaldinho de la lucha libre en Panamá."

Crush confía en obtener la victoria en esa lucha, que se disputará el 8 de febrero en la GWE Arena de Transístmica. Además tiene en claro el objetivo de ajustar cuentas con la facción que le ha hecho la vida imposible en las últimas semanas.

"Si Vandal piensa que esto ha terminado, se equivoca. Esto apenas comienza", agregó.

Además manifestó que aún no tiene una lucha programada para el evento del 15 de febrero, Anarquía Total.

"Para Anarquía Total no tengo oponente. Ese evento es del Anarchy Squad y ellos y yo no nos llevamos bien. Vamos a ver qué decide la gerencia o si no llego y les arruino la noche."

El luchador espera superar los obstáculos que tiene para luego proyectarse internacionalmente, tal y como lo han hecho sus colegas King SheMc y Kárcamo.

"Me alegro por ellos, quienes han sido mis compañeros de muchos años", manifestó. "Mi tiempo de salir de Panamá no ha llegado y espero que, cuando llegue mi tiempo, sea algo más grande de lo que han logrado."