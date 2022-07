Según las primeras imágenes, cerca de la primera curva, las monoplazas de Pierre Gasly (AlphaTauri), de George Russell (Mercedes) y de Zhou Guanyu (Alfa-Romeo) entraron en contacto.

El monoplaza de Zhou Guanyu terminó su carrera al otro lado de las barreras de seguridad, contra les cercas que separan la pista de los espectadores.

El tailandés Alexander Albon (Williams) y el francés Esteban Ocon (Alpine) también estuvieron implicados indirectamente en el accidente, con el primero de ellos acabando contra las barreras, cuando intentaba ralentizar.

Según informaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), "los equipos de urgencia intervinieron inmediatamente y los pilotos del auto 23 (Albon) y del 24 (Zhou) fueron conducidos al centro médico".

"Los dos pilotos estaban conscientes y serán evaluados en el centro médico", añadió la FIA.

Tras este accidente, los otros pilotos entraron en boxes. La carrera se reanudó poco antes de las 16H00 locales (15h00 GMT).

Poco después del inicio de la carrera, el holandés Max Verstappen (Red Bull) adelantó al autor de la pole position, el español Carlos Sainz (Ferrari), pero la reanudación de la carrera se hizo según el orden establecido en las cualificaciones.

Sainz partió por tanto de nuevo en primera posición, delante de Verstappen y de su compañero en Ferrari, Charles Leclerc.

Por otra parte, tras la bandera roja, varias personas intentaron introducirse en la pista.

"Estas personas fueron inmediatamente alejadas de la pista y el caso está ahora siendo tratado por las autoridades locales", indicó la FIA a la prensa.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0