Yulimar Rojas bate récord mundial de triple salto en sala con 15,43 m en Madrid

Rojas, de 24 años, supera así el anterior récord del mundo bajo techo, que estaba fijado en 15,36 metros desde que lo firmara la rusa Tatyana Lebedeva el 6 de marzo de 2004 en Budapest.

La estrella del atletismo venezolano mejora en dos centímetros su mejor resultado personal, los 15,41 metros con los que ya había deslumbrado en la reunión al aire libre del año pasado en Andújar, también en España, país en el que entrena junto al mítico exsaltador cubano Iván Pedroso.

Rojas es la segunda que más lejos ha llegado en el triple salto, únicamente superada por la ucraniana Inessa Kravets, campeona olímpica en Atlanta-1996 y mundial en Gotemburgo-1995, que tiene desde 1995 el récord mundial al aire libre con 15,50 metros.

Batir esa plusmarca absoluta de Kravets parece el próximo objetivo natural para Rojas, la estrella absoluta del triple salto actualmente y una de las principales figuras del atletismo internacional.

La temporada bajo techo de 2020 había quedado sin una aparente gran meta para Rojas cuando la epidemia del nuevo coronavirus obligó a retrasar un año, hasta 2021, el Mundial de atletismo en pista cubierta, que tenía que disputarse en marzo en Nankín (China).

El récord mundial logrado en la reunión de Madrid constituye un nuevo gran hito en su carrera y refuerza todavía más su estatus antes de afrontar la temporada al aire libre.

Rojas ganó el oro en los dos anteriores Mundiales bajo techo (Portland-2016, Birmingham-2018), igual que en los dos últimos Mundiales al aire libre (Londres-2017, Doha-2019).

En los Juegos Olímpicos de Rio-2016 fue plata, superada entonces por la colombiana Caterine Ibargüen, pero Rojas se presenta como la gran favorita a subir a lo más alto del podio este año en la cita de Tokio-2020.

Making 15.43m look easy.Yulimar Rojas in full flow on her way to breaking the triple jump world indoor record🤩pic.twitter.com/jlTu0KH5eY