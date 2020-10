La panameña Yarmarie Correa gana las estadísticas de Thistledown, EE.UU.

La amazona panameña acaba de capturar las estadísticas del Hipódromo de Thistledown, en Ohio, Cleveland, que culminó hoy su temporada 2020.

Correa, la joven aprendiz, de 25 años de edad, terminó la temporada con 78 victorias en el óvalo de Cleveland.

En enero de este año da el gran a la hípica estadounidense y viaja en ese mismo mes a Cleveland, Ohio, donde al cabo una semana de estar montando, gana su primera carrera en los Estados Unidos con la yegua "Miss International".

La joven jocketa panameña, que se graduó con honores en la Academia de Formación Técnica de Jinetes Laffit Pincay Jr., no pudo ocultar la felicidad que le produjo haber conseguido este logro en su carrera.

Gracias a Dios todo me ha salido bien en mi primer año en la hípica estadounidense. Vine a fortalecer mi carrera aquí y esto no es fácil, pero me han tratado muy bien mis compañeros y el público. Bueno, todos aquí".

"Vine aquí a aprender y sigo siendo aprendiz. Ha sido una tremenda experiencia, pero tengo muchas cosas por aprender", subrayó.

Sobre el logro que consiguió en su debut en la hípica estadounidense, comentó: "No me lo imaginé. Me siento muy orgullosa de representar a la hípica panameña".

Correa totalizó 94 victorias esta temporada en los hipódromos de Estados Unidos.

La fusta istmeña empezó su andar en la pista de Mahoning Valley, donde también impresionó por sus habilidades en el sillín.

A pesar de no tener experiencia la joven jocketa mostró carácter, buenos recursos y sobre todo supo acomodarse en el sillín.

Con respecto a las metas que se ha trazado a corto plazo destacó que espera poder escalar a un mejor hipódromo, que me da la gran oportunidad, "y bueno cuando ya sea profesional establecerme para seguir montando aquí".