Yarmarie Correa brilla en Thistledown con cuatro victorias

Correa se adjudicó el triunfo en la primera carrera con el equino 'Wizard Willie'. Posteriormente se impuso en la cuarta prueba sobre los lomos de 'Khalfani'.

La jocketa se llevó el primer puesto en la quinta prueba sobre los lomos de 'Last Drop of Wine' y cerró su cuenta en el octavo evento con la ejemplar 'Impression Given'.

Correa tiene 57 primeros lugares, 36 segundos y 50 terceros en 283 carreras iniciadas en Thistledowm.