La Vuelta a España arranca bajo la amenaza del tiempo y el Covid-19

La pandemia que obligó a trastocar el calendario ciclista desplazando dos meses a la Vuelta de sus fechas habituales, también la ha amputado de sus tres primeras etapas previstas inicialmente en Holanda.

Sin todavía haber empezado la prueba, el nuevo coronavirus ya ha causado dos bajas en los equipos Bahrain-McLaren y Sunweb, aunque ninguno de los afectados es ciclista, según la organización de la prueba, que ha puesto a punto un estricto protocolo sanitario.

Burbujas sanitarias para los ciclistas, que prácticamente irán del hotel a la carrera y viceversa, pruebas de covid-19 y un estricto control del público, que no podrá acudir a ninguna de las llegadas en alto de esta montañosa 75 edición de la ronda española.

