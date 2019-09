Victoria de la panameña Laura Restrepo en Alabama

Restrepo, de 25 años, logró su primer triunfo en el circuito antesala del LPGA Tour con 202 golpes totales (14 bajo par) y tres rondas de 72 (par), 66 (-6) y 64 (-8). Este domingo entregó una tarjeta con ocho birdies sin fallo.

.@laurarestrepob two-putt on No. 18 for par to cap an 8-under par 64 final round effort. She is the clubhouse leader at 14-under par overall! #GuardianChamp#Road2LPGA#DriveOn 🇵🇦 pic.twitter.com/RTZEwboqKE