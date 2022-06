Por Víctor Sánchez



Max Verstappen confirmó a principios de año que seguiría vinculado a la escudería de Red Bull. Luego que anunciara la renovación de su contrato hasta la temporada 2028, convirtiéndolo en el piloto con el convenio más largo de toda la parrilla, hasta el momento.

El de Países Bajos ha sido una de las grandes promesas de la categoría al consagrarse campeón desde que entró la nueva era de pilotos jóvenes en la parrilla de la F1 (Lando, Russel, Carlos, Charles y Ocon).

Desde su llegada a la categoría, con la escudería de la bebida energética, el actual campeón de la Fórmula 1 recuerda que compite en la F1 desde los 17 años, por lo que quizá quiera probar cosas diferentes dentro de seis temporadas cuando ya superará los 31 años de edad.

Max Verstappen no descarta decir adiós a la Fórmula 1, una vez que termine su contrato con Red Bull en el 2028. El vigente campeón del mundo sostiene que podría estar "demasiado cansado tras tantos años en la categoría reina".

Verstappen no descarta tener un ligero interés en otras carreras míticas como las 24 Horas de Le Mans.

"No he decidido todavía lo que haré tras terminar mi contrato en 2028, quizá pare. He estado en Fórmula 1 desde los 17 años, es mucho tiempo y ya llevo muchas temporadas aquí, puede que quiera hacer algo diferente. Me gustaría probar otro tipo de carreras, de larga distancia", comentó Verstappen en una entrevista con Sky Alemania.

"Puede que esté cansado después de viajar durante tanto tiempo, podría querer una vida más simple y correr solamente las carreras que me gusten. En mi caso, mi problema es que siempre que participo en algo, realmente quiero ganar", recalcó el actual campeón de la F1.

El piloto de Red Bull también descarta seguir en el paddock como comentarista o asesor de algún equipo, como sí lo han hecho otros pilotos. El neerlandés sostiene que hay muchas cosas interesantes fuera de la categoría para disfrutar lejos del mundo de las carreras y eso es lo que hará cuando se retire.

"No me veo como analista o con un rol diferente dentro de un equipo en el futuro, no tengo la motivación para eso. Cuando ya no vuelva a pilotar, haré otro tipo de cosas divertidas", expresó Max para cerrar.