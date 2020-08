Verstappen, a la caza de Hamilton y Bottas en la Fórmula 1

En el circuito de Spa Francorchamps, notará la falta de potencia de su motor Honda en comparación a la de los Mercedes.

Eso sería letal para un agresivo piloto como es Max en una pista con pocas escapatorias en diferentes puntos y donde nadie puede dar nada por sentado.

El otro aspecto desfavorable para Verstappen sería que la carrera se desarrollara en pista seca, donde el británico Lewis Hamilton ha ejercido un dominio.

Ahora bien, hay probabilidad del 80 % de lluvia para el domingo, día del Gran Premio de Bélgica.

Con todo lo que se ha dicho previo a la carrera de que Verstappen apostará a una carrera muy conservadora tratando al máximo de mantener el segundo lugar en la clasificación del campeonato de pilotos, no lo creo y pienso que presionará desde la largada a Hamilton y Bottas, sus acérrimos rivales.

Por una razón muy sencilla: a Max le gusta esta pista y así ha quedado demostrado en los últimos premios belgas aunque el rendimiento de su coche han sido un poco variados.

Así ha sido y no creo que Max cambie su estilo de competir, simplemente estamos ante un competidor que no regala nada y que no tiene límites.

En fin, el Spa Francorchamps es un circuito en el que la altitud cambia constantemente a lo largo de la pista con subes y bajas y no hay demasiadas curvas lentas.

Es un terreno en el que también le fascina correr a Hamilton.

Ojalá ambos pilotos [Verstappen y Hamilton] nos brinden un gran espectáculo el domingo en el Gran Premio de Bélgica.