Pregunta: ¿Es el momento más importante de sus carreras respectivas?

HAMILTON: "Como equipo estamos en terreno desconocido. Nadie antes había ganado ocho Mundiales. Y con el año que hemos pasado estoy seguro de que muchos no imaginaban que estaríamos tan cerca al final. Es el fruto de un trabajo increíble del equipo en pista y en la fábrica. Estoy agradecido por ello. Recuerdo también lo que es pelear por un primer título, pasé por esas experiencias y el ascensor emocional que ello representa.

VERSTAPPEN: "En F1, seguro. Pero aprecio mucho eso. Al final del año pasado no tenía mucha esperanza de estar en esta posición al término de esta temporada, de pelear por un título. Pero desde el principio fuimos muy competitivos. Tuvimos buenos resultados, un poco de mala suerte también, pero en general podemos estar orgullosos de los esfuerzos del equipo y de jugarnos el título aquí".

P: Hay muchas especulaciones sobre el final del campeonato este fin de semana. ¿Creen que el título pueda decidirse de forma antideportiva?

VERSTAPPEN: "Como piloto uno no piensa en eso (...) Naturalmente, los medios van a habar de ese tipo de cosas. No tengo realmente nada que decir. Llego aquí tratando de estar a mi mejor nivel, de estar lo mejor preparado posible y, por supuesto, de ganar este fin de semana".

HAMILTON: "No hay mucho que añadir. En todo esto sólo puedo controlar mi preparación y mi propio comportamiento".

P: ¿Qué piensan de que el campeonato pudiera decidirse por una decisión de los comisarios o de la dirección de carrera?

VERSTAPPEN: "No sé lo que pasará... Creo que este año ya ha habido cosas polémicas, pero es así, no podemos cambiar las cosas. Creo que hay que centrarse en lo positivo este fin de semana y sólo queremos acción en la pista (...). Debería decidirse ahí, no mediante decisiones polémicas.

HAMILTON: "Yo simplemente no le dedico energía a eso. Estoy aquí para hacer una bonita carrera. Llegamos con una buena inercia con el equipo. El coche es genial. Ellos (Red Bull) ganaron aquí el año pasado, así que serán sin duda sólidos este fin de semana. Pero creo que nosotros hemos ido detrás de ellos todo el año, hemos ganado mucho terreno y que podemos también ser fuertes este fin de semana".