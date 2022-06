Verstappen superó a su compañero el mexicano Sergio Pérez y al británico George Russell (Mercedes). El vigente campeón del mundo incrementa así su ventaja al frente de la clasificación de pilotos, con 21 puntos más que Pérez y 34 sobre el monegasco Charles Leclerc, quien salió desde la pole pero tuvo que abandonar con su Ferrari antes del ecuador de la carrera.

"Teníamos un ritmo increíble hoy, hubo que prestar atención a los neumáticos. Logré ponerme al frente y tuvimos un poco de suerte con los abandonos de Ferrari, pero teníamos el ritmo", comentó Verstappen al término de la carrera.

Después de haber salido en segunda línea detrás de Pérez y Leclerc, Verstappen fraguó su victoria al adelantar a su compañero, quien dañó en demasía sus neumáticos al inicio de la carrera. Tras ello sólo tuvo que ser testigo a distancia de la avería de motor de Leclerc en la vuelta 20 de las 51 por el circuito urbano de Bakú.

That was a good race!! 🤩💪We had incredible pace today 🔥 To have another maximum team score makes it a really good day for us @redbullracing 💪It was a challenging weekend for us here in Baku, so to win this one feels absolutely great 👊#KeepPushing#AzerbaijanGPpic.twitter.com/YBPzflheJ0