Velocista Alonso Edward se entrena de cara a Tokio 2020

Por TVMAX



El velocista panameño se encuentra en suelo patrio realizando sus entrenamientos en el estadio Rommel Fernández, preparándose de cara a sus próximas competencias: los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Alonso comentó que los entrenamientos van sumamente bien. Su grupo de trabajo y él han hecho muchos cambios con miras a sus próximos retos.

"La pandemia en lo personal no me ha afectado mucho, pero en términos de competencias si ha sido más complicado. Muchos de nosotros no hemos competido en ya casi en un año, pero ya estamos en la era de competencias y todos estamos sumamente emocionados por salir a la pista", expresó el especialista en 200 metros planos.

La meta principal de su preparación es la Liga Diamante 2021 que arranca en Rabat, Marruecos el 23 de mayo, pero antes participará en la gran mayoría de competencias internas en los Estados Unidos para subir el ritmo.

Edward concluyó: "Nuestra meta y objetivo es lo que todo el mundo quiere, una medalla olímpica. Eso es lo que estamos trabajando, estoy sumamente contento de salir y representar a mi país como se debe de hacer".

Fuente: Pandeportes