Trump desestima las preocupaciones de su asesor sobre temporada NFL

El jueves, el reputado experto en enfermedades infecciosas dijo que solo ve factible que la campaña comience en septiembre si se disputa en una sede "burbuja", al estilo de la organizada por la NBA en Disney World (Orlando), con los jugadores aislados y sometidos a tests casi a diario.

"Si hay una segunda ola (de la pandemia), que es ciertamente una posibilidad y que se complicaría por la temporada de gripe, el football podría no jugarse este año", anticipó Fauci.

Un día después, Trump desechó la evaluación de su principal asesor para la lucha contra la pandemia.

"Tony Fauci no tiene nada que ver con el football de la NFL", escribió Trump en Twitter. "Ellos están planeando una apertura muy segura y controlada".

Tony Fauci has nothing to do with NFL Football. They are planning a very safe and controlled opening. However, if they don’t stand for our National Anthem and our Great American Flag, I won’t be watching!!!